Эксперты рассматривают две версии крушения вертолета на Харьковщине

Эксперты рассматривают две версии крушения вертолета Ми-8 в Харьковской области, который доставлял груз в зону антитеррористической операции.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Харьковской облгосадминистрации сообщает УНИАН.

Губернатор Игорь Балута рассказал: по его данным, эксперты рассматривают такие версии падения: техническая неисправность или террористический акт.

В результате падения вертолета погибли три члена экипажа: командир Руслан Редькин, 1977 г.р., штурман Александр Лесиченко, 1977 г.р., Владимир Михайлик, 1975 г.р. Расследование причин катастрофы продолжается.

Напомним, что 21 июня в Харьковской области с экранов радаров пропал вертолет Ми-8, который принадлежал ГосЧС Украины. На борту машины находились три члена экипажа. Вертолет нашли утром 22 июня на территории Змиевского района области. В населенном пункте Лазуновка в лесополосе был найден вертолет и тела всех членов экипажа.

Данное происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.