В Донецке за неделю похитили 14 человек, еще 13 пропали без вести

Мэр Донецка Александр Лукьянченко рассказал о криминогенной ситуации в городе.

Об этом сообщает УНИАН.

"За неделю пропали без вести 27 человек, из них 14 были похищены неизвестными лицами", - сказал мэр.

Лукьянченко подчеркнул, что ситуация в городе остается напряженной.

"В период с 16 по 23 июня поступили 1792 заявления и сообщения о противоправных действиях, из них 512 - с составом уголовного правонарушения, по которым начато расследование. За эту неделю произошли 4 убийства, 4 тяжких телесных повреждения, 4 - разбойных нападения, 16 грабежей", - констатировал он.

Напомним, с 20 июня на Донбассе украинские силовики прекратили боевые действия в соответствии с мирным планом Президента Украины Петра Порошенко.