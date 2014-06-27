В Луганске возле магазина застрелили человека

В Луганске после конфликта возле одного из магазинов застрелили человека.

Об этом сообщает пресс-служба Луганского горсовета.

Столкновение произошло возле одного из магазинов в квартале "Ольховский", в результате один из его участников получил огнестрельное ранение грудной клетки.

В тяжелом состоянии он был доставлен в областную больницу, где от полученных ранений скончался в приемном отделении.

В то же время горсовет отмечает, что прошедшие сутки в Луганске прошли спокойно: "По данным отдела по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Департамента обеспечения жизнедеятельности города Луганского городского совета, минувшие сутки в областном центре прошли спокойно: коммунальные и экстренные службы города работали в обычном режиме, стабильно функционировал общественный транспорт, продуктовые магазины, аптеки и заправки".