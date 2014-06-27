"Цунами" под Одессой: есть пострадавшие, опубликованы видео последствий стихии

На пляжи Черноморки и Ильичевска обрушилась огромная волна и смыла отдыхающих.

"Отошла вода от берега и в момент поднялась на 2,5 метра в высоту, — пишет на "Одесском форуме" очевидец. — Накрыло весь пляж, есть пострадавшие, в основном дети. По информации, перелом ног, очень много разбросанных вещей по пляжу, многие вещи уплыли вместе с волной, поломанные шезлонги, ущерб для пляжа очень большой по меркам Одессы, учитывая, что наш город и наше море самое безопасное в мире", - сообщает Думская.

Как сообщили в пресс-центре облуправления ГСЧС, из-за "цунами" пострадало шесть человек — четыре ребенка и двое взрослых.

Пострадавших доставили в областную больницу. По данным спасателей, у взрослых — переломы конечностей, у детей — легкие травмы.

В пресс-центре уточнили, что эпицентр явления был в Черноморке. Сейчас волна идет в сторону Грибовки и Затоки.

Между тем в милиции заявили о 7 пострадавших. А в областной детской больнице подтвердили информацию о трех детях. Двоих после осмотра отпустили по домам, одного четырехлетнего мальчика госпитализировали с ушибами.

В Сети появилась запись с камер видеонаблюдения, зафиксировавших сегодняшнее "цунами", которое обрушилось на пляжи одесской Черноморки и Ильичевска.

видео: Uvarova3d