Российские таможенники заявили, что с территории Украины залетел снаряд

Российские таможенники заявили о попадании снаряда в пункт пропуска "Новошахтинск" в связи с начавшимися боевыми действиями на сопредельном пункте пропуска "Должанский" со стороны Украины.

Об этом со ссылкой на Южное таможенное управление Федеральной таможенной службы России сообщает УНИАН.

"В 04: 30 3 июля года должностные лица таможенного поста МАПП Новошахтинск Ростовской таможни были эвакуированы в связи с начавшимися боевыми действиями на сопредельном пункте пропуска "Должанский". По предварительной информации, в результате попадания неустановленного боеприпаса повреждения получили два объекта таможенной инфраструктуры российского таможенного поста – здание автовокзала, где проходят таможенный контроль пассажиры автобусов, и один из терминалов, в котором проводятся таможенные операции в отношении грузового транспорта", - говорится в сообщении.

Сейчас в пункте пропуска специалистами проводятся работы по выявлению возможных неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, ночью 3 июля часть личного состава таможенного поста МАПП "Гуково" Ростовской таможни была эвакуирована из-за начавшейся стрельбы на территории Украины. Несмотря на сложную обстановку, оставшиеся на пункте пропуска должностные лица таможенного поста с 8.00 3 июля возобновили пропуск физических лиц и легковых транспортных средств в обоих направлениях.

Также должностные лица таможенного поста МАПП "Куйбышево" Таганрогской таможни находятся на рабочих местах и готовы осуществлять пропуск физических лиц и транспортных средств, однако пока на сопредельной стороне закрыт украинский пункт пропуска "Мариновка".

Остальные таможенные посты в пунктах пропуска на российско-украинской границе в регионе деятельности Южного таможенного управления, в том числе МАПП "Донецк" Миллеровской таможни и МАПП "Весело-Вознесенка" Таганрогской таможни, работают в штатном режиме.

Напомним, что 1 июня украинские силовики и пограничники возобновили контроль над ПП "Должанский" на Луганщине.

Фото: krasnodar.bezformata.ru