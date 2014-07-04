На Луганщине взорван стратегически важный мост: тысячи людей лишились продовольствия

В селе Трехизбенка Славяносербского района Луганской области взорвали мост через реку Северский Донец.

Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Еспресо.TV.

Теперь село полностью отрезано от внешнего мира. Под вопросом остается снабжение продуктов в населенный пункт и вызов "скорой". Ведь ближайший город, с которым у села остается прямое сообщение - это Северодонецк, который находится в 60 км.

Кроме того, через Трехизбенку проходит дорога, которая соединяет маршруты Луганск-Старобельск-Сватово (север области) и Луганск-Лисичанск (западное направление). Теперь из Луганска на север области можно добраться только через Лисичанск, что увеличивает километраж почти вдвое.

По словам жителей села, на мосту образовалось 2 дырки. Движение автотранспорта по мосту невозможно. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает УНН.

"Люди не могут выехать из села Трехизбенка. Продовольствие в магазинах заканчивается. В селе проживает до 2 тысяч человек", - рассказали селяне.

Напомним, что в Запорожской области террористы взорвали железнодорожный мост в Орехове. Расследованием дела занимается СБУ.

Фото: panoramio.com