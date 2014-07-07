В Донецкой области обстреляли машину с семьей: ребенок получил ранение головы

Семья ехала из Доброполья в Святогоровку
В Доброполье Донецкой области произошел инцидент, вследствие котрого 13-летняя девочка получила огнестрельное ранение головы.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД в Донецкой области.
Как стало известно, девочка вместе с родителями ехала по дороге между городом Доброполье и пгт Святогоровка, когда неизвестный выстрелил в сторону их авто. Пуля попала в голову девочке.
Пострадавшей была оказана медицинская помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, что 3 июля, возле Краматорска на заложенном террористами фугасе подорвался автомобиль, в котором находилась семья из трех человек. Родители погибли, а 10-летний ребенок получил ранения.