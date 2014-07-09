В захваченном террористами Лисичанске исчез подполковник милиции

Во вторник, 8 июля, утром пропал и больше не выходил на связь начальник отдела следствия горотдела милиции в захваченном террористами Лисичанске Луганской области.

Об этом со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД Луганской области Татьяну Погукай сообщает УНИАН.

В 07.30 41-летний подполковник вышел из дома на службу и связь с ним оборвалась. Местонахождение его неизвестно.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 349 Уголовного кодекса (захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника) - предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Принимаются меры по установлению местонахождения подполковника.

Напомним, что за прошедшие сутки боевики похитили более десятка жителей Донецкой и Луганской областей, а также свыше 20 автомобилей граждан и предприятий региона.