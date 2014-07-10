Возле Должанского на фугасе подорвалась БМП, погибли четыре силовика - Тымчук

В районе пограничного пункта пропуска "Должанский" на фугасе подорвалась боевая машина пехоты БМП-2 сил АТО. Погибли 4 военнослужащих.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил на своей странице в Facebook.

Кроме того, он сообщил, что террористами осуществлен очередной обстрел Донецкого аэропорта, контролируемого силами АТО. Обстрел произведен из минометов и зенитных установок ЗУ-23-2, установленных на грузовиках. Потерь со стороны военнослужащих нет. Был открыт ответный огонь.

Напомним, что ранее Тымчук сообщал: возле поселка Червоная Заря Донецкой области на фугасе подорвалась БМП-2. В боевой машине сдетонировал боезапас. 2 военнослужащих погибли, 6 ранены.