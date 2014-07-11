Подробности обстрела автобуса с шахтерами на Луганщине: более 15 раненых, есть погибшие

Стали известны новые подробности трагедии на Луганщине, где под обстрел попал автобус с горняками ДТЭК ШУ "Червонопартизанское". Как выяснилось, автобус перевозивших первую смену шахтеров, попал под огонь из минометов.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

В результате попадания мины в автобус пострадали более 15 человек, есть погибшие. В целях недопущения подобных трагедий компания приняла решение о приостановке работы ряда предприятий в регионе, говорится в сообщении.

По подтвержденным сообщениям источников, вчера боевики развернули огневые позиции 82 мм минометов в жилых кварталах Червонопатизанска и вели хаотичную стрельбу по городу и его пригородам, пытаясь дискредитировать силы АТО.

Об этом пресс-секретарь штаба АТО Владислав Селезнев сообщил на своей странице в Facebook.

"В то же время достоверно известно, что расстояние между позициями, на которых находятся участники АТ0, и местом, где произошла трагедия, настолько велико, что чисто технически не позволяет вести огонь", - подчеркнул военный журналист.

Напомним, что вчера стало известно, что за время столкновений на Донбассе погибли 487 мирных жителей.