Как террористы взрывали мост под Горловкой: опубликованы фото и видео

В Интернете появилось, видео, как террористы взорвали мост между Горловкой и Дзержинском. Судя по кадрам, боевики заложили заряд более сильный, чем рассчитывали.

Двое из террористов, не ожидая столь мощного взрыва, находились в непосредственной близости, а после начали убегать, спасаясь от падающих обломков, пишет Сегодня.

"Взрыв достаточно мощный, - комментирует видео военный эксперт Алексей. - По всей вероятности, было задействовано более 100 килограмм взрывчатки в тротиловом эквиваленте".

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД на Донецкой железной дороге, вчера в 19.50 в районе станции Майорская был поврежден автомобильный мост автотрассы "Горловка - Дзержинск". Обломки конструкции моста упали на ж/д-пути перегона станций "Никитовка - Дилеевка".

В результате ЧП движение поездов на аварийных участках приостановлено.

Еще был поврежден автодорожный мост автотрассы "Лисичанск - Северск". В результате аварии один пролет моста упал на железнодорожные пути перегона станций "Новозолотаревка – Северск".

Напомним, 10 июля террористы подорвали два моста под Горловкой.

".