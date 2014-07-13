В Одесской области мужчина обстрелял блокпост силовиков: говорит - испытывал ружье

Злоумышленника задержали на месте происшествия.
В расположенном в Одесской области поселке Затока местный житель обстрелял блокпост украинских военнослужащих.
Об этом сообщает ТСН.
По данным журналистов, в сторону баррикады злоумышленник попал несколько раз, пострадавших нет.
Также стало известно, что мужчину задержали на месте происшествия, при нем нашли незарегистрированное ружье и 250 патронов.
"Задержанный утверждает, что в блокпост попал случайно, мол, испытывал ружье и целился по пластиковым бутылкам", - добавили сотрудники СМИ.
Кроме вышесказанного обратим внимание, что милиция начала уголовное производство по факту хулиганства с применением оружия.
Видео: ТСН