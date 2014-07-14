На Днепропетровщине грузовик врезался в маршрутку: пострадали 11 человек

13 июля, в Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 11 человек, в том числе 3 детей.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), авария произошла вблизи с. Украинка Криничанского района Днепропетровской области, на 70 км автодороги Борисполь-Запорожье.

Водитель грузового автомобиля "ГАЗель-3302" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с маршрутным микроавтобусом Mercedes Sprinter, который перевозил 18 пассажиров по маршруту "Днепропетровск-Верхнеднепровск".

"В результате ДТП пострадало 11 человек, из них 3 детей, которых с травмами различной степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 июля на Одесчине иномарка протаранила комбайн. В результате аварии четыре человека погибли.