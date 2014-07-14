В Харькове вандалы облили краской памятник Независимости Украины: опубликованы фото

В Харькове в ночь с воскресенья, 13 июля, на понедельник неизвестные злоумышленники облили краской постамент памятника Независимости Украины на площади Конституции.

Об этом сообщили в Департаменте коммунального хозяйства, говорится на сайте Харьковского городского совета.

По данным местных властей, сотрудники КП "Харьковзеленстрой" обнаружили это около 7 утра, придя на работу.

"Сейчас на месте проводятся работы по очистке памятника от краски с привлечением подрядной организации и специальной техники. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов", - говорится на сайте.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные злоумышленники повредили памятник Героям Крут и мемориальную доску Славы Стецько, расположенные на Аскольдовой могиле.