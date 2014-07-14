В Харькове вандалы облили краской памятник Независимости Украины: опубликованы фото

Сейчас памятник пытаются очистить от краски.
Об этом сообщили в Департаменте коммунального хозяйства, говорится на сайте Харьковского городского совета.
По данным местных властей, сотрудники КП "Харьковзеленстрой" обнаружили это около 7 утра, придя на работу.
"Сейчас на месте проводятся работы по очистке памятника от краски с привлечением подрядной организации и специальной техники. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов", - говорится на сайте.
Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные злоумышленники повредили памятник Героям Крут и мемориальную доску Славы Стецько, расположенные на Аскольдовой могиле.