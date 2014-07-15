Авария в метро Москвы: украинцев нет среди пострадавших

И.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич заявил, что по предварительной информации граждан нашей страны среди пострадавших во время аварии в московском метро нет.

Об этом он заявил во время брифинга, пишет Украинская правда.

"По той информации, которую мы получили от посольства, граждан Украины среди погибших и пострадавших в результате аварии в московском метро не обнаружено", - добавил Зварич.

В то же время он подчеркнул, что данные о возможном присутствии украинцев на месте инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что утром 15 июля три вагона пассажирского состава сошли с рельсов в 200 метрах от станции "Славянский бульвар" (Арбатско-Покровская линия).

Фото и видео с места происшествия смотрите здесь.

Позже появилась информация, что в результате аварии в метро Москвы, по последним данным, погибли 20 человек.