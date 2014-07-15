В оккупированном РФ Симферополе возле украинского банка прогремели два взрыва

В крымском городе Симферополь, который, как и полуостров в целом, оккупирован Россией, возле отделения украинского банка "Хрещатик" с разницей в 10 минут прогремели два взрыва.

Об этом сообщает Укринформ.

Издание отмечает, что по предварительным данным, взрывчатку у стен финучреждения заложил живущий неподалеку бывший военный медик.

"В настоящий момент прилегающая к учреждению территория оцеплена большим количеством оккупантов, в числе которых: пожарные, ОМОН и сотрудники ФСБ", - добавили журналисты.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина забросал "коктейлями Молотова" мечеть в симферопольском микрорайоне Луговое "Чукъурча-джами".