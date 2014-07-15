Взрыв в Снежном: под завалами дома погибли 11 человек, еще 8 - пострадали

В городе Снежное Донецкой области под завалами жилого дома, который обрушился из-за взрыва бомбы, погибли 11 человек, еще восемь - пострадали.

Об этом сказано на сайте Донецкой ОГА.

"По состоянию на 17:00 установлено, что погибло 11 человек. Пострадавших - 8, среди них есть один ребенок", - сообщили местные власти.

"Малыша уже перевели в Донецкую областную больницу на лечение. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь", - добавили в ОГА.

Ранее СМИ сообщалось, что в результате авиаудара в Снежном погибли четыре человека. Фото с места трагедии смотрите здесь.