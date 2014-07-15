Авария в метро Москвы: пострадала украинка

В результате аварии, произошедшей в метро Москвы, пострадала одна гражданка Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, пишет Украинская правда.

По данным МИДа, после аварии украинку госпитализировали в Городскую клиническую больницу №13 Москвы.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что после получения первой медицинской помощи она в сопровождении знакомого покинула больницу.

Ранее сообщалось, что утром 15 июля три вагона пассажирского состава сошли с рельсов в 200 метрах от станции "Славянский бульвар" (Арбатско-Покровская линия).

Фото и видео с места происшествия смотрите здесь.

Позже стало известно, что число погибших в результате аварии составляет 21 человек, а всего в результате инцидента пострадали более 160 пассажиров метро.