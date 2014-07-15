Журналист об атаке террористов на силы АТО: под Амвросиевкой погибли 4 человека

Журналист Роман Бочкала заявил, что в результате обстрела террористами из установок "Град" позиций силовиков под Амвросиевкой Донецкой области погибли четверо украинских военнослужащих.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром (15 июля), под Амвросиевкой из установок "Град" был обстрелян 3 батальон 72-й бригады. В результате, 4 "двухсотых", и более десяти раненных", - написал он.

"Пострадали ребята из 7, 8, 9 роты. Трое парней погибли сразу, четвертый истек кровью - взрывом ему оторвало ноги", - добавил он.

"Обстреливают ребят уже четвертый день. Бойцы просят командиров запросить авиацию. Ответ - дорого. Просят перенести лагерь в не пристрелянное место. Ответ - нельзя. Ситуация патовая. Вечная память погибшим..." - отметил журналист.

Напомним, ранее руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев заявил, что ночью, 15 июля, террористы из "Града" вели обстрел позиций силовиков неподалеку Амвросиевки Донецкой области и убили двух военных.

По его словам, во время обстрела сил АТО погибли двое военнослужащих, а еще шестеро - получили ранения.