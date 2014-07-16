В Луганске террористы обстреляли завод: шестеро убитых, еще 6 ранены

В Луганске боевики обстреляли завод предприятия "ЛИА". В результате шесть человек погибли, еще столько же были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр МВД в Луганской области, передает Укринформ.

"Под огнем боевиков оказалось предприятие "ЛИА". С осколочными ранениями в больницу госпитализированы шесть человек, а в бюро судмедэкспертизы доставлены шесть тел погибших", - говорится в сообщении.

Напомним, в последние дни обстрелу террористов неоднократно подвергались жилые кварталы Луганска.