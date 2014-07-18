Террористы из "Градов" обстреляли Лисичанский НПЗ, начался пожар: опубликованы фото и видео

В пятницу, 18 июня, террористы из "Градов" обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, после чего на нем вспыхнул пожар.

Об этом журналист Роман Бочкала написал на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, пожар начался примерно в 9:30.

"Пылает Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Пожар начался сегодня примерно в 9:30. До этого завод был обстрелян из "Градов" предположительно местной "самообороной". Сложно найти логику этим действиям террористов", - сообщил Бочкала.

Позже и.о. главы Луганской облгосадминистрации Ирина Веригина подтвердила информацию о пожаре, пишет Украинская правда.

"Горит Лисичанский НПЗ: емкость на 50 тысяч тонн для хранения нефтешламов, две емкости по 20 тонн бензина, горит склад для хранения серы", - уточнила она.

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Видео: informator.lg.ua