Авария украинского автобуса в Германии: опубликованы фото и видео

В Интернете опубликованы фотографии и видео с места крупной аварии в Германии, в которую попал украинский автобус.

Между тем, в МИД Украины сообщили, что располагают информацией о восьмерых пострадавших в этом ДТП, но подробности остаются неизвестны.

"Детальной информации на данный момент нет. На месте происшествия работает наш консул", - сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщал "Главред", ночью в Германии, недалеко от Дрездена, произошла крупная авария с участием польского и украинского автобусов.

По сообщению полиции, погибли девять человек, еще 43 человека получили ранения. Установлено, что шестеро погибших – поляки, личности еще троих уточняются.

Видео: ТСН