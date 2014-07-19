Авария украинского автобуса в Германии: опубликованы фото и видео

В Сети опубликованы фото и видео с места масштабной аварии под Дрезденом.
Между тем, в МИД Украины сообщили, что располагают информацией о восьмерых пострадавших в этом ДТП, но подробности остаются неизвестны.
"Детальной информации на данный момент нет. На месте происшествия работает наш консул", - сообщили в ведомстве.
Напомним, как сообщал "Главред", ночью в Германии, недалеко от Дрездена, произошла крупная авария с участием польского и украинского автобусов.
По сообщению полиции, погибли девять человек, еще 43 человека получили ранения. Установлено, что шестеро погибших – поляки, личности еще троих уточняются.
Видео: ТСН