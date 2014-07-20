ДТП на Кировоградщине: жертвами стали 5 человек, 4 пострадали

На Кировоградщине в результате столкновения автобуса и грузовика погибли 5 человек и 4 пострадали..Как сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Кировоградской области, ДТП произошло на 7-м километре автодороги Александровка-Кировоград-Николаев возле села Ивангород Александровского района.

"Двигаясь в сторону города Бобринца, водитель автомобиля "Renault Trafik" допустил столкновение с автомобилем "DAF" с цистерной, который находился на обочине в попутном направлении", - сказано в сообщении.



Пять пассажиров микроавтобуса погибли, водитель и еще три человека, находившиеся в салоне авто - травмированы.

Напомним, 19 июля в Германии столкнулись автобусы из Украины и Польши: 9 погибших и около 40 человек ранены.