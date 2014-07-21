На месте гибели "Боинга" начался пожар: опубликовано фото

На месте гибели малазийского самолета "Боинг-777" возник пожар.

Об этом с места события сообщает корреспондент "Украинской правды".

Горят вещи погибших. Возгорание произошло из-за погодных условий, пишет издание.

Как известно, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что расследование крушения "Боинга" проведут в Нидерландах.

До сих пор международные специалисты не имеют доступа к месту авиакатастрофы.

"Долгих 96 часов представители ждут, пока смогут попасть на место трагедии и начать объективное и беспристрастное расследование", - сказал президент.

Также Порошенко дал поручение прекратить боевые действия в радиусе 40 км вокруг места катастрофы самолета "Боинг-777".

Террористы препятствуют проведению поисково-спасательных работ на подконтрольных им территориях.

Больше о ситуации на Донбассе и крушении авиалайнера "Боинг-777" читайте в спецтеме "Главреда".

фото: pravda.com.ua