В Горловке под обстрел попала исправительная колония: двое заключенных погибли

Мичуринская исправительная колония в Горловке попала под обстрел во время боевых действий - на ее территорию попали 12 снарядов.

Об этом сообщили в Пенитенциарной службе Украины.

Инцидент произошел 21 июля, около 23:30.

"Дежурный помощник начальника учреждения получил осколочное ранение левой ноги, а двое осужденных – многочисленные осколочные ранения. Осужденные госпитализированы в лечебные заведения Горловки, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что двое осужденных были убиты – они получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Также, в результате взрывов, частично повреждены здания учреждения, окна, крыша и оборудование, разрушено 5 метров основного ограждения, разбита наблюдательная вышка поста охраны.

Караульный поста своевременно покинул наблюдательную вышку, и поэтому не пострадал.

Тюремщики также заверили, что администрацией колонии принимаются меры по усилению охраны учреждения (на месте разрушения основного ограждения выставлен дополнительный пост и проводятся ремонтные работы).

Сейчас эта колония обеспечена продуктами и питьевой водой.

Тюремщики подчеркнули, что оперативная обстановка в учреждении стабильна и управляема.

Осужденным оказывается необходимая психологическая помощь.

Напомним, как сообщал "Главред", 21 июля в районе Горловки происходили ожесточенные бои сил АТО с террористами.