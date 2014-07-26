В Кременчуге убили мэра города Олега Бабаева

Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что в Кременчуге неизвестные злоумышленники убили мэра города Олега Бабаева.

Об этом Геращенко написал на своей странице в Facebook.

"Час назад в Кременчуге, неустановленными пока лица, был убит мер Кременчуга Олег Бабаев", - сообщил советник главы МВД.

По словам Геращенко, утром Бабаев одел спортивный костюм, взял кулек с мусором и забыв, дома мобильные телефоны, выехал на своем автомобиле Mersedes S500 из своего дома в частном секторе.

"Затем, по рассказам очевидцев, он остановился, то ли чтоб выкинуть кулек с мусором, то ли был подрезан автомобилем убийц, то ли по другой причине. Рядом остановился автомобиль ВАЗ 2108 белого цвета, из которого было сделано три выстрела из оружия с глушителем", - рассказал Геращенко об инциденте.

"Олег Бабаев от полученных ранений скончался на месте", - подчеркнул он.

Советник главы МВД отметил, что по Полтавской области и соседним областям объявлен план перехват "Сирена". На месте преступления работают эксперты-криминалисты.

"Милиция просит срочно всех кременчужан, которые были случайными свидетелями убийства Олега Бабаева срочно сообщить все, что они увидели, позвонив по телефону "102", - добавил он.

"8 декабря 2013 года смелый мер собрал сессию городского совета, где призвал уйти в отставку Виктора Янукович, Кабинет Министров Николая Азарова и Министра МВД Захарченко", - подчеркнул Геращенко.

В то же время он напомнил об обстреле дома мэра Львова Андрея Садового.

"Также вчера поздним вечером из гранатомета типа "Муха" был произведен обстрел дома мера Львова Андрея Садового", - отметил он, добавив, что фактов о том, что покушения на двух мэров крупных городов Украины были спланированы и синхронно организованы - нет.

"Скорее всего эти преступления никаких не связаны между собой", - заявил Геращенко.

По его данным, МВД и СБУ изучает возможность квалификации этих преступлений не как покушения на убийство и убийство, а как террористический акт.

"Расследование данных преступлений поставлены на особый контроль министром МВД Арсеном Аваковым", - резюмировал советник главы МВД.

Олег Бабаев родился 21 октября 1965 года в Курске. Он экс-бютовец. Также Бабаев возглавлял правление ОАО "Кременчугмясо", был членом наблюдательного совета банка "Финансы и кредит".

С 1999 года - депутат Кременчугского городского совета. Женат, имеет двух дочерей. Мастер спорта по дзюдо, возглавлял ФК "Ворскла" (Полтава).

По данным всеукраинской рейтинговой программы "Гвардия руководителей", он самый успешным топ-менеджером украинской экономики.