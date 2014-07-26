Подробности убийства мэра Кременчуга: Бабаева расстреляли в упор

Стали известны подробности убийства городского головы Кременчуга Олега Бабаева и возможная причина его гибели.

По сообщению источников в правоохранительных органах он был убит выстрелом в упор, сообщает ТСН со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

По словам источника, мэр города отъехал от своего дома по улице Сумской на автомобиле Mercedes-Benz, остановился неподалеку от мусорных баков, чтобы выбросить мусор.

"В него произвели ряд выстрелов. Два из них попали в стекло автомобиля, однако не пробили его. Еще одна пуля попала мэру в грудь. Выстрел производился с небольшого расстояния, стреляли из автомобиля "ВАЗ", - сказал источник.

Также близкий к погибшему источник сказал, что Бабаев мог быть назначен главой Полтавской облгосадминистрации.

"Бабаева рассматривали как наиболее вероятного кандидата на пост губернатора области. Его официальное назначение могло состояться уже на следующей неделе", - сказал источник агентства.

Напомним, 25 июля утром возле своего дома выстрелом в грудь был убит мэр Кременчуга Олег Бабаев.

Милиция открыла уголовное производство по статье преднамеренное убийство.

"Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("преднамеренное убийство"). Продолжаются следственно-оперативные мероприятия", - сообщили в МВД.