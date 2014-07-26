Во Львове "заминировали" 10 зданий, звонили из зоны АТО

Сегодня,26 июля. во Львове в управление МВД поступили сообщения о заминировании 10 зданий в городе: главного железнодорожного вокзала, семи отелей, одного ресторана и одного хостела.

Как сообщили во Львовском облуправлении МВД, первое сообщение работники милиции получили в 13.25.

"После тщательных проверок помещений и прилегающих территорий взрывных устройств обнаружено не было", - сообщили в МВД.

Вместе с тем установлено, что некоторые звонки о заминировании зданий во Львове осуществлялись с территории зоны АТО.

По всем фактам "заминирований" зданий открыты уголовные производства по ч.1 ст.259 ("заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности") УК Украины.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

25 июля, в Киеве на протяжении 15 минут в милицию поступило шесть анонимных сообщений о минировании различных объектов столицы, в том числе и здании "5 канала".