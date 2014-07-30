Ситуация в Донецкой области: за сутки погибли 19 человек

В Донецкой области за минувшие сутки в результате боевых действий погибли 19 человек.

Об этом говорится на сайте Донецкой облгосадминистрации.

"За минувшие сутки в лечебно-профилактические учреждения области с различными травмами, полученными в результате боевых действий на территории региона доставлен 31 человек", - сообщили местные власти, добавив, что это данные по состоянию на утро среды, 30 июля.

При этом они добавили, что в отделения бюро судебно-медицинской экспертизы поступили тела 19 погибших.

Кроме вышесказанного напомним, вчера, 29 июля, в результате артиллерийского обстрела центра Донецка погибли два человека, еще 15 получили ранения. Фото центра города после обстрела смотрите здесь.

Позже в СНБО сообщили, что Донецк обстреливают боевики, тогда как силам АТО отдан четкий приказ - не стрелять по жилым кварталам.