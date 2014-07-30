Из-за боев повреждено четыре объекта Донецкой железной дороги: пострадали двое людей

За прошедшие сутки на Донецкой железной дороге в результате боевых действий были повреждены четыре объекта, также пострадали две сотрудницы ДЖД.

Об этом сообщили в пресс-службе железной дороги, пишет УНИАН.

В частности, на перегоне Донецк - Донецк-Северный во время артобстрела были оборваны провода контактной сети по четному пути, а по нечетному пути на 1131 км перегона от взрыва снаряда поврежден железнодорожный путь.

Кроме того, на перегоне Кондрашевская - Ольховое путейщики обнаружили подрыв пути - от попадания снаряда образовалась воронка диаметром 1 метр. Движение поездов по перегону не осуществляется.

Также во время артобстрела было повреждено здание дежурного железнодорожного переезда на 13 км перегона Мануиловка - Депрерадовка. По данным пресс-службы, дежурный не пострадал.

Между тем, из-за боевых действий пострадали две сотрудницы ДЖД.

Ранее СМИ сообщали, что начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего организация отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты их курсирования.

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