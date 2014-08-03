Теракт в Харькове: бронетанковый завод обстреляли из огнемета

Военная прокуратура огласила предварительное заключение по обстрелу Харьковского бронетанкового завода. Нападение было сделано с помощью огнемета.

На месте происшествия был обнаружен контейнер с зарядом огнемета, сообщает УНИАН.

Пока неизвестно, какой тип огнемета был использован. На место происшествия выезжали представители военной прокуратуры, СБУ, эксперты, милиция.

Военная прокуратура по подследственности передала материалы дела в СБУ.

"Предварительная квалификация — теракт", - отметили в прокуратуре.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 3 августа, в Харькове на территории Бронетанкового завода, который специализируется на ремонте техники для Вооруженных Сил Украины и спасателей, произошел взрыв. По предварительной информации, никто не пострадал.

Напомним, что неделей ранее из гранатомета был обстрелян дом мэра Львова Андрея Садового.