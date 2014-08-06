В Горловке боевики взорвали еще один мост

В ночь на среду, 6 августа, в захваченной боевиками Горловке Донецкой области был взорван пешеходный мост, связывающий два района.

Именно так террористы хотят затруднить наступление украинских военных, сообщает Интерфакс.

"Это мост через канал. Без него действительно армии будет трудно перейти. Все остальные варианты плотно перекрыты бойцами ДНР", — агентству местный житель.

Боевики ДНР не комментируют факт подрыва переправы. По предварительной информации, если будет стратегическая необходимость, то не исключено, что может быть разрушен и автомобильный мост, проходящий параллельно пешеходному.

Ранее "Главред" сообщал, что сбежавший из Славянска главарь пророссийских террористов Игорь Гиркин по прозвищу "Стрелок" засел в Горловке и намерен превратить ее во второй Славянск, поэтому взрывает мосты вокруг города.