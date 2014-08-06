Террористы "Стрелка" похитили представителей Красного Креста - СНБО

На Донбассе террористы похитили трех представителей организации Красный Крест. Их главарь Игорь Гиркин (прозвище "Стрелок") приказал им бросить заложников в "кутузку".

Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь инфоцентра СНБО Андрей Лысенко, пишет Украинская правда.

Лысенко продемонстрировал радиоперехват разговоров террористов, в которых группа боевиков отчитывается своему главарю о задержании представителей Красного Креста.

Из разговора также стало известно, что боевики захватили водителя, переводчика и собственно представителя Красного Креста.

"Террористы получили приказ от их главаря Гиркина (Игоря Гиркина, прозвище "Стрелок" - ред.) бросить заложников в "кутузку", - добавил пресс-секретарь инфоцентра СНБО.

Также Лысенко объяснил, что перехват был сделан в последние "день-два", и Украина сейчас выясняет с Красным Крестом, "о ком идет речь", а также место и обстоятельства похищения.

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Видео: Ukraine Crisis Media Center