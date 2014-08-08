Ночью в Ровно возле военкомата прогремел взрыв

В ночь на пятницу, 8 августа, в Ровно произошел взрыв в офисном помещении, расположенном по соседству с Ровенским областным и Ровенским объединенным военными комиссариатами.

Об этом сообщил руководитель сектора связей с общественностью УМВД Украины в Ровенской области Тамара Лысенко, пишет УНИАН.

"В эти минуты ровенские правоохранители проводят расследование по поводу взрыва, сейчас на месте происшествия работает несколько групп. Они определяют убытки, нанесенные взрывом, а также вид взрывчатки", - заявила она.

В то же время Лысенко сообщила, что человеческих жертв в результате инцидента нет, а причинен лишь материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что в Харькове на Бронетанковом заводе прогремел взрыв. Позже военная прокурату огласила предварительные заключения насчет инцидента, заявив, что здание обстреляли из гранатомета.