На Сумщине обстреляли авиаремонтный завод, повреждено два вертолета - СМИ

В ночь на субботу, 9 августа, городе Конотоп (Сумская область) был обстрелян авиаремонтный завод "Авиакон".

Об этом сообщает 0542.ua, сслылаясь на информацию местных жителей.

По данным источников издания, обстрел произошел около 4:45 утра.

"Череда взрывов была около 10-15 секунд. Пятый "хлопок" прогремел громче всего", - отметили местные жители.

В результате атаки стрелявшие попали в авиационный музей и трансформаторную будку. Сам завод не пострадал и работает практически в штатном режиме, не учитывая того, что там работают сотрудники СБУ, МВД и эксперты.

По неподтвержденной информации, в музее повреждено два вертолета.

"После обстрела на место происшествия подъехали правоохранительные органы. Машин "скорой" не было. Сейчас территория завода оцеплена, на нее не допускают никого, даже журналистов. Также есть информация, что по тревоге были подняты военнослужащие, базирующиеся возле города", - добавляет издание.

Официальной информации об инциденте пока нет.

Ранее сообщалось, что в Харькове на Бронетанковом заводе прогремел взрыв. Позже военная прокурату огласила предварительные заключения насчет инцидента, заявив, что здание обстреляли из гранатомета.

Фото: 0542.ua