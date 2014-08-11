На Прикарпатье столкнулись "Икарус" и микроавтобус, пострадали 6 человек

10 августа в селе Микулинцах Яремчанского сельсовета Ивано-Франковской области автобус "Икарус" столкнулся с микроавтобусом Мерседес Sprinter.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в результате дорожно-транспортного происшествия с травмами различной степени тяжести госпитализированы 6 человек.

На месте происшествия работали спасательное отделение и оперативная группа Управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Напомним, 10 августа в захваченном террористами Краснодоне танк боевиков протаранил троллейбус. По неподтвержденным данным в ДТП погибли три человека.