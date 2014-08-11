Центру Горловки грозит затопление, а в Донецке боевики заминировали два моста

В захваченной боевиками Горловке в результате их действий уничтожена электрическая подстанция, что привело к остановке 4-х водооткачивающих насосов угледобывающей шахты № 5, и это в дальнейшем может привести к полному затоплению центральной части города.

Об этом рассказал спикер информцентра СНБО Андрей Лысенко, сообщает УНИАН.

"Сегодня в Горловке во время боевых действий диверсанты уничтожили электрическую подстанцию "Горловка-11", предприятие "Донбассоблэнерго", что привело к остановке 4-х водооткачивающих насосов угледобывающей шахты № 5", - заявил он.

Лысенко отметил, что "это может привести к поднятию уровня воды в шахтах на 1,5 м за сутки, что в дальнейшем приведет к полному затоплению центральной части города".

Спикер информцентра СНБО также рассказал, что в Донецке боевики заминировали два моста

"В Донецке боевики заминировали мосты в микрорайонах "Придорожный" и "Ларино", - отметил он.

Напомним, что в СНБО заявили о готовности силовиков к штурму Донецка и Луганска, поэтому призвали мирных жителей покинуть эти города.