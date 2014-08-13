Взрыв на шахте в Донецкой области: пострадали 16 горняков, судьба двоих неизвестна

16 горняков пострадали в результате взрыва метана в шахте "Покровская" в Красноармейске Донецкой области, судьба еще двоих не известна.

Взрыв произошел во вторник, 12 августа, на глубине более 800 метров, сообщает ТСН.

16 пострадавших доставили в больницу в соседний Димитров. Известно, что несколько шахтеров получили тяжелые ожоги, но перевезти их в областной специализированный ожоговый центр не могут из-за боевых действий вокруг Донецка.

В шахте сейчас все работы приостановили. Там ищут двух пропавших шахтеров и работают следователи, которые устанавливают причину аварии.

Напомним, что 29 июня на Луганщине на шахте "Молодогвардейская" ПАО "Краснодонуголь" на горизонте 617 м, в конвейерной ходке возник пожар. 7 горняков, работавших на аварийном участке, самостоятельно вышли на поверхность.

Фото, видео: tsn.ua