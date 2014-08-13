ООН: за время боев на Донбассе уже погибли 2086 человек

Количество погибших в конфликте в Украине за последние 2 недели почти удвоилось. Так, по состоянию на 26 июля общее число погибших составляло 1129 человек, а на 10 августа их было уже 2086.

Об этом со ссылкой на Управление ООН по правам человека сообщает Reuters.

"Рост количества жертв конфликта вызван его эскалацией", - сказала пресс-секретарь ООН по правам человека Сесиль Пуйи, сообщив, что в среднем, за день гибнет более 60 украинцев.

По ее словам, со средины апреля по 10 августа ранения получили почти 5000 человек. В сообщении уточняется, что цифра по количеству жертв включает в себя потери среди военнослужащих сил АТО, вооруженных групп и гражданских лиц. Сесиль Пуйи уточнила, что это "очень консервативные оценки".

В сообщении Reuters не уточняется, включены ли в данные о погибших потери среди российских наемников.

Напомним, что по состоянию на 7 августа на востоке Украины погибли 1543 человек, а еще 4396 - получили ранения.