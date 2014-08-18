В Полтаве сожгли автобусы первозчика Сорочинской ярмарки: опубликованы фото

В Полтаве неизвестные сожгли три и повредили еще 30 автобусов автоперевозчика Сорочинской ярмарки.

Об этом рассказали в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пишут Подробности.

"В понедельник в 4:00 утра на автобусной базе предприятия "Люг" возник пожар. Огнем полностью уничтожены три автобуса, еще 30 автобусов, которые находились в боксе, где произошел пожар, загрязнены копотью. Предварительная причина пожара – поджог", - говорится в сообщении ГСЧС.

Сумма ущерба подсчитывается. На месте работала следственно-оперативная группа милиции.

ЧП "Люг" с 2005 года является ведущим перевозчиком Сорочинской ярмарки, которая в текущем году проходит с 18 по 24 августа. Также предприятие осуществляет перевозки пассажиров в Полтаве и регионе.

Это не первый случай повреждения транспорта ЧП "Люг". В феврале 2013 года неизвестные с битами повредили один из автобусов предприятия.

фото: kremenchug.ua