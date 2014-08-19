ДТП на Тернопольщине: легковушка сбила пешехода и перевернулась, 6 погибших

Вчера, 18 августа, вечером в Тернопольской области произошло ДТП, жертвами которого стали шесть человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Авария случилась возле села Скоморохи Бучацкого района в 19:47, когда водитель легковушки Opel Vectra сбил пешехода, после чего машина перевернулась. В результате ДТП погибли шестеро человек - пешеход, пассажиры и водитель.

Сообщается, что по факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование. На месте происшествия работала оперативная группа Управления ДСНС Украины в Тернопольской области.

Ранее "Главред" сообщал о ДТП на Кировоградщине. Там при столкновении автобуса и грузовика погибли 5 человек и 4 пострадали.