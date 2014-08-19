ДТП на переезде: в Хмельницкой области грузовик влетел под поезд, есть погибший

В Хмельницкой области грузовик "МАЗ" влетел под пассажирский поезд, который следовал сообщением "Шепетовка - Тернополь – Лановцы. В результате аварии погиб водитель грузовика.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, происшествие случилось на переезде возле поселка Красноселка Шепетовского района 19 августа около 9.20 утра.

"Водитель грузовика от телесных повреждений погиб на месте происшествия. Тело погибшего было зажато элементами конструкций транспортного средства. Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования изъяли тело погибшего водителя", - говорится в сообщении.

Кроме того, на месте происшествия было организовано дежурство пожарно-спасательных подразделений для предотвращения возгорания горюче-смазочных материалов и осуществлено смывание остатков топлива с проезжей части.

Машинист и пассажиры поезда не пострадали. По данному факту правоохранительными органами ведется следствие.

Напомним, 18 августа в Тернопольской области произошло ДТП, жертвами которого стали шесть человек.

фото: mns.gov.ua