Боевики обстреливают города Донбасса, есть погибшие среди мирных жителей - СНБО

На Донбассе террористы продолжают обстреливать жилые кварталы городов, в результате чего гибнут мирные жители. Также продолжаются похищения людей и минирование объектов инфраструктуры.

Об этом на брифинге заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Украины Андрей Лысенко.

"Террористы продолжают обстреливать мирных жителей на временно подконтрольных им территориях. Так, из установок "Град", переданных из России, они сделали 8 залпов по поселку Еленовка Донецкой области. Взрывами разрушены несколько домов и хозяйственных сооружений. В Макеевке Донецкой области террористы обстреляли жилые районы и промышленные объекты, есть жертвы среди мирного населения. В селе Нижняя Крынка Макеевского горсовета в результате боевых действий обесточена шахта "Ясиновка-Глубокая", что привело к ее затоплению. Также в Макеевке боевики террористической группировки "ДНР" выкопали траншеи прямо посреди жилого квартала. Вместе с тем, местные жители выступили против того, чтобы боевики использовали их город как поле боя", - сообщил он.

По информации Совбеза, в Донецкой области на протяжении прошлых суток террористы похитили 22 человека. Всего с апреля похищено 1026 человек. Удалось освободить 558 людей, остается неизвестной судьба еще 468-ти. Вместе с тем, информация о похищении трех мирных жителей в Харькове 17 августа, не подтвердилась.



"В Шахтерске террористы заминировали периметр шахты "Виктория", в Ясиноватой – объездную дорогу, по которой возможен выезд в направлении Красногвардейского района. После обстрела террористов поврежден газопровод низкого давления на территории села Чернухино Перевальского района, башня базовых станций операторов мобильной связи "Киевстар" и "МТС" в Краснодонском районе, одна из линий электропередач Луганской ТЭС в городе Счастье и сооружения на территории предприятия "Антрацитуглеремонт" ", - также рассказал Лысенко.

По его словам, сложной остается ситуация в Донецке. "В городе продолжаются восстановительные работы на поврежденных террористами сетях электро и газоснабжения. Специалисты "Донецкгоргаза" восстанавливают поврежденный газопровод высокого давления в Ленинском районе. Сейчас в Донецке остается без газоснабжения 19 многоквартирных домов, 425 домов частного сектора и 23 промышленных предприятия. Из-за полного или частичного разрушения российскими наемниками квартир и домов, не могут быть подключены к газоснабжению 68 абонентов. Аварийные бригады энергоснабжающих предприятий работают в Петровском и Куйбышевском районах", - отметили в СНБО.

В пяти городах и селах Донецкой области в течение 19 августа восстановлен свет в домах, где в целом проживает 330 тысяч жителей. В восстановлении электроснабжения в Донецкой области вчера приняли участие 420 энергетиков в составе 150 бригад с использованием 136 машин спецтехники. Это самые масштабные восстановительные работы со времени начала боевых действий, добавил Лысенко.

Новую карту зоны АТО на Донбассе смотрите здесь.