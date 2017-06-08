В Краматорске на взятке поймали начальника отдела горсовета, опубликованы фото

В Краматорске Донецкой области силовики при получении взятки задержали начальника одного из отделов местного городского совета.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

По ее данным, чиновник систематически требовал деньги от переселенцев с захваченных территорий за беспрепятственное получение регистрации в городе.

Злоумышленник задержан во время передачи посредником 3 тыс. гривен. Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса. Продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители задержали чиновника Фонда гарантирования вкладов физических лиц при получении нескольких миллионов долларов неправомерной выгоды.

Фото: ssu.gov.ua