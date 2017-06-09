Боевики обстреляли поселок у Авдеевки, ранен подросток

В четверг вечером, 8 июня, боевики из артиллерии обстреляли поселок Каменка Ясиноватского района (находится под Авдеевкой) Донецкой области, ранен 15-летний мальчик.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что террористы начали атаку около 21:10.

Ребенок получил минно-взрывную травму, был доставлен в больницу Авдеевки, а потом транспортирован в госпиталь Покровска.

Копы выяснили, что мальчик пострадал по месту жительства — на ул. Свободы, во время взрыва снаряда он находился на улице возле дома, его ранило осколками в обе ноги и грудную клетку. По факту случившегося начато производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса.

Также начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook написал, что вчера вечером враг из минометов расстрелял мирную Сартану, есть многочисленные разрушения нежилых зданий, повреждены автомобили.

Ранее в штабе АТО сообщили, что 7 июня у захваченного села Желобок (находится в районе Бахмутской трассы) Луганской области боевики пытались захватить опорные пункты украинских воинов, получили достойный ответ и понесли значительные потери.

Видео: ТСН