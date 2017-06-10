Пьяный участник АТО устроил взрыв на Харьковщине

На Харьковщине участник АТО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подорвал самодельное взрывное устройство.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области в Facebook, в результате взрыва мужчина получил ранение грудной клетки и лишился двух пальцев на руке.

Сейчас 42-летнего мужчину, который является участником боевых действий в зоне проведения АТО, доставили в Змиевскую больницу. Врачи говорят, что состояние его здоровья удовлетворительное.

Как выяснили полицейские, пьяный атошник наполнил металлический газовый баллончик из-под пневматического оружия трубчатым порохом. После чего закрепил на конце баллона спички и зажег их.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в ночь на 8 июня в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв у посольства США, никто не пострадал, случившееся квалифицировали как теракт