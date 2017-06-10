На Ровенщине разбился планер, два человека погибли

Сегодня, 10 июня, на Ровенщине вблизи села Пустомыты разбился планер, в результате чего погибли два человека.

Как сообщает местное издание "Рівне вечірнє", сегодня после обеда вблизи села Пустомыты Гощанского района упал планер с мужчиной и женщиной на борту.

Главный врач областного центра экстренной медпомощи Андрей Бортник сообщил, что оба человека погибли.

Травмы, которые потерпевшие получили в результате падения с высоты, были несовместимы с жизнью.

"И у мужчины, и у женщины, точный возраст которых пока неизвестен, были множественные переломы и большая кровопотеря", — говорится в сообщении.

По информации издания, планер взлетел с аэродрома "Воронов".

По словам руководителя аэродрома Алексея Кособуцкого пока не понятно, что произошло.

"Подозреваем, что инструктору стало плохо, вряд ли были проблемы с планером, — отметил он.

Напомним, в Мьянме разбился военный самолет.

Фото: rivnepost.rv.ua