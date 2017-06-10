На Ровенщине разбился планер, два человека погибли

Руководство аэродрома подозревает, что инструктору стало плохо.
Сегодня, 10 июня, на Ровенщине вблизи села Пустомыты разбился планер, в результате чего погибли два человека.
Как сообщает местное издание "Рівне вечірнє", сегодня после обеда вблизи села Пустомыты Гощанского района упал планер с мужчиной и женщиной на борту.
Главный врач областного центра экстренной медпомощи Андрей Бортник сообщил, что оба человека погибли.
Травмы, которые потерпевшие получили в результате падения с высоты, были несовместимы с жизнью.
"И у мужчины, и у женщины, точный возраст которых пока неизвестен, были множественные переломы и большая кровопотеря", — говорится в сообщении.
По информации издания, планер взлетел с аэродрома "Воронов".
По словам руководителя аэродрома Алексея Кособуцкого пока не понятно, что произошло.
"Подозреваем, что инструктору стало плохо, вряд ли были проблемы с планером, — отметил он.
Напомним, в Мьянме разбился военный самолет.
Фото: rivnepost.rv.ua