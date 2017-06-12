В Днепре столкнулись поезд и трамвай, погиб человек

В понедельник утром, 12 июня, в Днепре на одном из железнодорожных переездов столкнулись поезд и трамвай, погиб человек.

Об этом пишет УНН-Центр, ссылаясь на данные пресс-секретаря ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анны Старчевской.

В то же время агентство уточнило, что инцидент произошел по ул. Академика Белелюбского.

"... погиб работник депо 1983 года. Водитель трамвая получила легкие телесные повреждения, ее направили в больницу. Сейчас правоохранители выясняют все подробности происшествия", — отметила спикер.

Напомним, 8 июня в Кировоградской области легковой автомобиль упал в пруд, погибли два человека — пассажир и водитель машины. Узнать больше о трагедии можно здесь.

Фото: dnepr24.com.ua