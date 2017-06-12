"Морпех" ДНР под наркотиками украл грузовик и протаранил частный дом — разведка

В воскресенье, 11 июня, на захваченной части Донбасса замкомандира одного из подразделений "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) самопровозглашенной ДНР под наркотиками угнал грузовик и въехал в частный дом.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что во время задержания нарушителя местные жители пытались совершить самосуд.

"Заместитель командира одного из подразделений "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты"…, находясь под воздействием наркотических веществ, похитил грузовой автомобиль "Урал" и въехал в частный дом", — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что 15 членов "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" подали рапорты на увольнение и, ожидая решения, отказываются возвращаться на передовые позиции или выполнять боевые задачи.