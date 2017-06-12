В прокуратуре рассказали, как "личный киллер Кадырова" получил украинский паспорт

Правоохранители задержали участников преступной группировки, которые способствовали незаконному получению украинского гражданства лицами, находящимися в уголовном розыске, и их незаконной легализации в Украине.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева.

"Участники преступной схемы в структурные подразделения Государственной миграционной службы подавали поддельные документы, на основании которых разыскиваемые лица получали гражданство Украины и в дальнейшем заключали фиктивные браки с гражданками Украины", — говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, с целью максимально ускорить процесс регистрации брака в территориальные отделы ЗАГСов предоставлялись поддельные справки о якобы беременности этих женщин. В дальнейшем в течение месяца брак расторгался, а разыскиваемые лица оставались на фамилиях фиктивных жен. Кроме того, некоторые лица даже имитировали свою гибель на территории Украины, чтобы в дальнейшем их сняли с розыска в РФ.

Таким образом, сообщили в прокуратуре, злоумышленники способствовали незаконной легализации и предотвращению дальнейшей идентификации 5 иностранных граждан, находившихся в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Среди них, в частности, экс-начальник управления организации материально-технического обеспечения Министерства внутренних дел РФ, помощник заместителя министра внутренних дел РФ, который разыскивался за растрату бюджетных средств, его пособник, организатор и участники преступных организаций и другие лица.

Уже задержаны и уведомлены о подозрении четверо лиц, в том числе помощник заместителя министра внутренних дел РФ.

Кроме того, у фигурантов производства обнаружено и изъято большое количество внутренних и международных паспортов разных стран, поддельные виды на жительство, служебные удостоверения, оружие, а также денежные средства в сумме более 230 тыс. гривен, 134 тыс. долларов, более 14 тыс. евро и 1,4 млн российских рублей.

Пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец отметила у себя на странице в Facebook, что по похожей схеме украинское гражданство получил российский диверсант Александр Дакар, который напал на добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

Напомним, ранее сообщалось, что бандитом, стрелявшим в Осмаева, оказался личный киллер Кадырова.

Фото: kyiv.gp.gov.ua.